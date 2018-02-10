Ледокол «Капитан Хлебников» отправился на помощь застрявшему во льдах Охотского моря теплоходу

Ледокол «Капитан Хлебников» вышел на помощь пассажирскому теплоходу «Игорь Фархутдинов», который застрял во льдах Охотского моря.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Морской спасательный подцентр.

«Теплоход сейчас нашёл полынью и стоит в ней, ситуация на борту нормальная. Двинуться он сам пока не может, но ему на помощь идёт ледокол «Капитан Хлебников», сегодня во второй половине дня он должен прибыть на место» — заявил собеседник.

Ранее сообщалось, что теплоход «Игорь Фархутдинов», на борту которого находятся 127 пассажиров и 42 контейнера, пробивается через плотные льды в южной части Охотского моря.