Ледокол «Капитан Хлебников» отправился на помощь застрявшему во льдах Охотского моря теплоходу
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Морской спасательный подцентр.
«Теплоход сейчас нашёл полынью и стоит в ней, ситуация на борту нормальная. Двинуться он сам пока не может, но ему на помощь идёт ледокол «Капитан Хлебников», сегодня во второй половине дня он должен прибыть на место» — заявил собеседник.
Ранее сообщалось, что теплоход «Игорь Фархутдинов», на борту которого находятся 127 пассажиров и 42 контейнера, пробивается через плотные льды в южной части Охотского моря.