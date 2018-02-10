Ледокол «Капитан Хлебников» отправился на помощь застрявшему во льдах Охотского моря теплоходу

Короткая ссылка
Ледокол «Капитан Хлебников» вышел на помощь пассажирскому теплоходу «Игорь Фархутдинов», который застрял во льдах Охотского моря.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Морской спасательный подцентр.

«Теплоход сейчас нашёл полынью и стоит в ней, ситуация на борту нормальная. Двинуться он сам пока не может, но ему на помощь идёт ледокол «Капитан Хлебников», сегодня во второй половине дня он должен прибыть на место» — заявил собеседник.

Ранее сообщалось, что теплоход «Игорь Фархутдинов», на борту которого находятся 127 пассажиров и 42 контейнера, пробивается через плотные льды в южной части Охотского моря. 

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Общество Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru