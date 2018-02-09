Бут заявил о готовности подать в суд на СМИ за новость о работе казино в его квартире
«Я готов подать в суд на эти публикации. Я возмущён тем, как раскручивается эта нелепая история некоторыми СМИ в России... Мне жена читала по телефону заголовки и тексты новостей, выпущенных этими изданиями», — рассказал он.
При этом Бут отметил, что данная история распространяется жёлтыми СМИ, представители которых не изучают факты.
«Откуда вся эта ерунда берётся? Кто-то ляпнул на непроверенных фактах, и все повторяют, да ещё соревнуются, у кого заголовок круче!» — подчеркнул он.
Бут также заявил о своём намерении в ближайшее время обратиться в суд.
«За эту клевету... авторы должны будут ответить в суде», — заключил он.
Ранее Алла Бут, жена заключённого в американской тюрьме россиянина, прокомментировала появившуюся в СМИ информацию, что в одной из квартир в Москве, которая принадлежит их семье, была организована деятельность подпольного казино.
Виктор Бут был задержан в Таиланде в 2008 году, экстрадирован в США и в 2011 году приговорён к 25 годам лишения свободы за то, что якобы планировал совершить убийство американских граждан.