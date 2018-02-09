Бут заявил о готовности подать в суд на СМИ за новость о работе казино в его квартире

Россиянин Виктор Бут, отбывающий 25-летний срок в американской тюрьме, в интервью РИА Новости заявил о готовности подать в суд на те средства массовой информации, которые распространяют ложную информацию о работе подпольного казино в московской квартире, которая принадлежит его семье.

«Я готов подать в суд на эти публикации. Я возмущён тем, как раскручивается эта нелепая история некоторыми СМИ в России... Мне жена читала по телефону заголовки и тексты новостей, выпущенных этими изданиями», — рассказал он.

При этом Бут отметил, что данная история распространяется жёлтыми СМИ, представители которых не изучают факты.

«Откуда вся эта ерунда берётся? Кто-то ляпнул на непроверенных фактах, и все повторяют, да ещё соревнуются, у кого заголовок круче!» — подчеркнул он.

Бут также заявил о своём намерении в ближайшее время обратиться в суд.

«За эту клевету... авторы должны будут ответить в суде», — заключил он.

Ранее Алла Бут, жена заключённого в американской тюрьме россиянина, прокомментировала появившуюся в СМИ информацию, что в одной из квартир в Москве, которая принадлежит их семье, была организована деятельность подпольного казино.

Виктор Бут был задержан в Таиланде в 2008 году, экстрадирован в США и в 2011 году приговорён к 25 годам лишения свободы за то, что якобы планировал совершить убийство американских граждан.