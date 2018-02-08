Жена Бута опровергла информацию о причастности своего мужа к деятельности казино в Москве
- Алла Бут
- РИА Новости
- © Алексей Мальгавко
В ходе беседы она отметила, что Бут в 1997 году передал квартиру, в которой, по сообщениям СМИ, якобы была организована деятельность подпольного казино, своему брату.
«Эта квартира давно уже Виктору не принадлежит, он её передал брату... Никакой информации у меня больше нет», — рассказала она.
Бут также предположила, что брат осуждённого в США россиянина мог сдавать квартиру.
«Возможно, он её сдавал... Мы там никогда не жили», — подчеркнула она.
Ранее женщина сообщила, что летом 2018 года Виктор Бут впервые за шесть лет сможет встретиться с семьёй.
Россиянин был задержан в Таиланде в 2008 году, экстрадирован в США и в 2011 году приговорён к 25 годам лишения свободы за то, что якобы планировал совершить убийство американских граждан.