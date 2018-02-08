Жена Бута опровергла информацию о причастности своего мужа к деятельности казино в Москве

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Алла Бут, жена отбывающего 25-летний срок в США россиянина Виктора Бута, в интервью RT прокомментировала появившуюся в СМИ информацию, что в одной из квартир в Москве, которая якобы принадлежит Буту, была организована деятельность подпольного казино.
Жена Бута опровергла информацию о причастности своего мужа к деятельности казино в Москве
  • Алла Бут
  • РИА Новости
  • © Алексей Мальгавко

В ходе беседы она отметила, что Бут в 1997 году передал квартиру, в которой, по сообщениям СМИ, якобы была организована деятельность подпольного казино, своему брату.

«Эта квартира давно уже Виктору не принадлежит, он её передал брату... Никакой информации у меня больше нет», — рассказала она.

Бут также предположила, что брат осуждённого в США россиянина мог сдавать квартиру.

«Возможно, он её сдавал... Мы там никогда не жили», — подчеркнула она.

Ранее женщина сообщила, что летом 2018 года Виктор Бут впервые за шесть лет сможет встретиться с семьёй.

Россиянин был задержан в Таиланде в 2008 году, экстрадирован в США и в 2011 году приговорён к 25 годам лишения свободы за то, что якобы планировал совершить убийство американских граждан.

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