СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в Санкт-Петербурге

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газового баллона в одной из квартир дома в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба главка СК по городу.