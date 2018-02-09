СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в Санкт-Петербурге
«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в сообщении.
В настоящее время проводится осмотр места происшествия и выполняется комплекс следственных действий для установления причин произошедшего.
9 февраля в жилом доме в Петербурге произошёл взрыв газового баллона. В МЧС рассказали подробности взрыва в жилом доме в Петербурге.