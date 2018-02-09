СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в Санкт-Петербурге

Короткая ссылка
Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газового баллона в одной из квартир дома в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба главка СК по городу.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия и выполняется комплекс следственных действий для установления причин произошедшего.

9 февраля в жилом доме в Петербурге произошёл взрыв газового баллона. В МЧС рассказали подробности взрыва в жилом доме в Петербурге.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Общество Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru