В МЧС рассказали подробности взрыва в жилом доме в Петербурге
В пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу рассказали RT, что в многоэтажном доме, по предварительным данным, произошёл взрыв газового баллона.
«На третьем этаже при производстве монтажных работ по установке натяжных потолков произошла разгерметизация газового баллона. В результате было повреждено остекление десяти оконных проёмов», — сказали в пресс-службе МЧС.
В результате произошедшего пострадали три человека.
Ранее источник сообщил, что в жилом доме в Приморском районе Санкт-Петербурга произошёл взрыв газового баллона.
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