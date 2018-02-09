В МЧС рассказали подробности взрыва в жилом доме в Петербурге

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В пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу рассказали RT, что в многоэтажном доме, по предварительным данным, произошёл взрыв газового баллона.

«На третьем этаже при производстве монтажных работ по установке натяжных потолков произошла разгерметизация газового баллона. В результате было повреждено остекление десяти оконных проёмов», — сказали в пресс-службе МЧС.

В результате произошедшего пострадали три человека.

Ранее источник сообщил, что в жилом доме в Приморском районе Санкт-Петербурга произошёл взрыв газового баллона.

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Общество Происшествия
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