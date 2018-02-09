Источник: в жилом доме в Петербурге произошёл взрыв газового баллона

В жилом доме в Приморском районе Санкт-Петербурга произошёл взрыв газового баллона, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Проводилась натяжка потолков. По предварительной информации, взорвался один из газовых баллонов. Три человека пострадали», — сказал он.

Согласно данным МЧС, инцидент произошёл на улице Репищева, в доме, который пока не заселён.

Ранее в Подмосковье при взрыве газового баллона пострадали пять человек.

Nation News передавал, что при пожаре в частном доме в посёлке Красная Поляна Кировской области погибли двое детей.