Источник: в жилом доме в Петербурге произошёл взрыв газового баллона
В жилом доме в Приморском районе Санкт-Петербурга произошёл взрыв газового баллона, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Проводилась натяжка потолков. По предварительной информации, взорвался один из газовых баллонов. Три человека пострадали», — сказал он.
Согласно данным МЧС, инцидент произошёл на улице Репищева, в доме, который пока не заселён.
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