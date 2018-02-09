Источник: В Подмосковье при взрыве газового баллона пострадали пять человек

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В подмосковном Ступино в результате взрыва газового баллона пострадали пять человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

«Предварительно в одной из хозяйственных построек, предположительно коровнике, в деревне Торбеево взорвался газовый баллон. Травмы получили пять человек», — сообщил источник. 

Он отметил, что всех пострадавших госпитализировали. 

По его информации, ЧП произошло на скотобойной ферме в связи с нарушением техники безопасности при эксплуатации газового баллона.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хлопка газа в квартире жилого дома ЖК «Бутово-Парк» в Подмосковье.

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