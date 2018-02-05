МЧС: газовый баллон взорвался в жилом доме в Самаре

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В Самаре в многоэтажном жилом доме произошёл взрыв.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС, взорвался баллон с газом.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один человек.

«Взрыв баллона с газом произошёл в доме 50 на улице Димитрова. Предварительно, пострадал один человек», — сказали в ведомстве.

Как сообщает источник, баллон взорвался во время монтажа натяжного потока.

По данным kp.ru, инцидент произошёл на 16-м этаже. В результате разрушена часть стены.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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