МЧС: газовый баллон взорвался в жилом доме в Самаре

В Самаре в многоэтажном жилом доме произошёл взрыв.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС, взорвался баллон с газом.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один человек.

«Взрыв баллона с газом произошёл в доме 50 на улице Димитрова. Предварительно, пострадал один человек», — сказали в ведомстве.

Как сообщает источник, баллон взорвался во время монтажа натяжного потока.

По данным kp.ru, инцидент произошёл на 16-м этаже. В результате разрушена часть стены.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.