В Минздраве Подмосковья рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в доме
В ведомстве сообщили, что четырёх пострадавших в результате ЧП доставили в Подольский ожоговый центр.
«Состояние двоих пациентов врачи оценивают как тяжёлое, у двоих состояние лёгкой степени тяжести. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь», — цитирует пресс-служба главу подмосковного Минздрава, передаёт РИА Новости.
Ранее сообщалось, что СК начал проверку по факту взрыва газового баллона в ЖК «Бутово-Парк».
ЧП произошло в ходе осуществления ремонтных работ.