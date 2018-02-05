В Минздраве Подмосковья рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в доме

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Состояние двух пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в ЖК «Бутово-Парк» оценивается как тяжёлое, ещё двое получили травмы лёгкой степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

В ведомстве сообщили, что четырёх пострадавших в результате ЧП доставили в Подольский ожоговый центр. 

«Состояние двоих пациентов врачи оценивают как тяжёлое, у двоих состояние лёгкой степени тяжести. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь», — цитирует пресс-служба главу подмосковного Минздрава, передаёт РИА Новости

Ранее сообщалось, что СК начал проверку по факту взрыва газового баллона в ЖК «Бутово-Парк».

ЧП произошло в ходе осуществления ремонтных работ.

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