СК начал проверку по факту взрыва газа в ЖК в Подмосковье

Следователи проводят доследственную проверку по факту травмирования рабочих в результате взрыва газа в одной из квартир жилого комплекса «Бутово-Парк» в Ленинском районе Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

«Предварительно установлено, что трое рабочих осуществляли ремонтные работы в новой квартире, используя при этом газовый баллон. В ходе производства работ произошёл хлопок указанного баллона», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельств происшествия. Два пострадавших доставлены в местную больницу, третий отправлен в медицинское учреждение Москвы, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате взрыва газового баллона в Подмосковье.

Инцидент произошёл на 20-м этаже 25-этажного жилого дома. После взрыва возник пожар, который удалось ликвидировать.