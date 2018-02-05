СК начал проверку по факту взрыва газа в ЖК в Подмосковье
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«Предварительно установлено, что трое рабочих осуществляли ремонтные работы в новой квартире, используя при этом газовый баллон. В ходе производства работ произошёл хлопок указанного баллона», — говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельств происшествия. Два пострадавших доставлены в местную больницу, третий отправлен в медицинское учреждение Москвы, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате взрыва газового баллона в Подмосковье.
Инцидент произошёл на 20-м этаже 25-этажного жилого дома. После взрыва возник пожар, который удалось ликвидировать.