СК начал проверку по факту взрыва газа в ЖК в Подмосковье

Короткая ссылка
Следователи проводят доследственную проверку по факту травмирования рабочих в результате взрыва газа в одной из квартир жилого комплекса «Бутово-Парк» в Ленинском районе Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.
СК начал проверку по факту взрыва газа в ЖК в Подмосковье
  • vk.com
  • © b_p_1

«Предварительно установлено, что трое рабочих осуществляли ремонтные работы в новой квартире, используя при этом газовый баллон. В ходе производства работ произошёл хлопок указанного баллона», — говорится в сообщении

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельств происшествия. Два пострадавших доставлены в местную больницу, третий отправлен в медицинское учреждение Москвы, добавили в ведомстве. 

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате взрыва газового баллона в Подмосковье.

Инцидент произошёл на 20-м этаже 25-этажного жилого дома. После взрыва возник пожар, который удалось ликвидировать. 

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru