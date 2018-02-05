Источник сообщил о троих пострадавших при взрыве газового баллона в ЖК в Подмосковье

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Три человека получили ранения в результате взрыва газового баллона в одной из квартир жилого комплекса «Бутово-Парк» в деревне Бутово в Подмосковье, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Пострадали три человека, им оказывается медицинская помощь», — сказал источник.

Он рассказал, что взрыв произошёл во время проведения ремонтных работ в квартире на 20-м этаже 24-этажного дома, после чего возник пожар. По предварительной информации, повреждена часть фасада, выбиты стёкла.

В настоящее время на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали при взрыве в жилом доме в Самаре.

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