Источник сообщил о троих пострадавших при взрыве газового баллона в ЖК в Подмосковье
«Пострадали три человека, им оказывается медицинская помощь», — сказал источник.
Он рассказал, что взрыв произошёл во время проведения ремонтных работ в квартире на 20-м этаже 24-этажного дома, после чего возник пожар. По предварительной информации, повреждена часть фасада, выбиты стёкла.
В настоящее время на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.
Ранее сообщалось, что три человека пострадали при взрыве в жилом доме в Самаре.