Три человека пострадали при взрыве в жилом доме в Самаре

В результате взрыва газа в жилом доме в Самаре пострадали три человека.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

«При взрыве бытового газа в одной из квартир многоэтажного дома пострадали три человека. Двум из них оказана медицинская помощь на месте, одного пострадавшего госпитализировали», — заявили в ведомстве.

Ранее в МЧС сообщили, что газовый баллон взорвался в жилом доме в Самаре.

В декабре 2017 года URA.RU сообщало, что в результате взрыва газа в квартире дома на окраине Екатеринбурга пострадал один человек.