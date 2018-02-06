СК возбудил дело по факту взрыва газа в ЖК в Подмосковье

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Уголовное дело возбуждено по факту хлопка газа в квартире жилого дома ЖК «Бутово-Парк», сообщает пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК (нарушение правил при ведении горных, строительных и иных работ)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газового баллона в ЖК в Ленинском районе Подмосковья пострадали четверо рабочих. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжёлое. 

Инцидент произошёл во время осуществления ремонтных работ.

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