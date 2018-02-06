СК возбудил дело по факту взрыва газа в ЖК в Подмосковье
Уголовное дело возбуждено по факту хлопка газа в квартире жилого дома ЖК «Бутово-Парк», сообщает пресс-служба Следственного комитета по Московской области.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК (нарушение правил при ведении горных, строительных и иных работ)», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва газового баллона в ЖК в Ленинском районе Подмосковья пострадали четверо рабочих. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжёлое.
Инцидент произошёл во время осуществления ремонтных работ.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard