Одну из школ в Кирове закрыли на карантин из-за ОРВИ

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Школу №4 в Кирове закрыли на карантин из-за ОРВИ, сообщает progorod43.ru со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

Учебное заведение в посёлке Садаковский приостановило занятия до 14 февраля. Более 20% школьников в настоящее время находятся на больничном.

Для предотвращения распространения заболевания гриппом и ОРВИ решено закрыть учреждение на карантин.

Организовано дистанционное обучение.

Ранее информационный портал «ВашГород.ру» сообщал, что Роспотребнадзор заявил о снижении уровня заболеваемости ОРВИ в Кемеровской области.

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