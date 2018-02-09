Защита обжаловала арест бывшего врио премьера Дагестана

Защита бывшего врио главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и экс-министра образования региона Шахабаса Шахова обжаловала решение суда об их аресте. Об этом заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.