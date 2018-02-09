Защита обжаловала арест бывшего врио премьера Дагестана

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Защита бывшего врио главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и экс-министра образования региона Шахабаса Шахова обжаловала решение суда об их аресте. Об этом заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

«В суд поступили апелляционные жалобы адвокатов», — приводит РИА Новости её слова.

6 февраля суд в Москве отправил под арест четверых задержанных экс-чиновников правительства Дагестана, которые обвиняются в мошенничестве.

Под арестом находятся Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также Шахов.

Подробнее — в материале RT.

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