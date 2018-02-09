В Госдуме предложили поощрять водителей за соблюдение ПДД

Депутат Иван Сухарев направил запрос в Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России с просьбой рассмотреть возможность создания конкурсной системы поощрения ответственных водителей.

Согласно инициативе, водители, соблюдающие ПДД и скоростной режим, смогут регистрироваться в специальной лотерее, призовой фонд которой формируется из штрафов, уплаченных правонарушителями.

Депутат пояснил, что ещё несколько лет назад в Швеции прошла акция под названием «Лотерея камеры контроля скорости» (Speed Camera Lottery). Основное мероприятие данной кампании было связано с установкой камеры, фиксирующей скорость проезжающих мимо автомобильных транспортных средств.

В результате такого рода стимулирования средняя скорость автомобильного потока на участке снизилась на 22%.

«Смысл этой акции заключался в том, что нарушители скоростного режима получали административные штрафы вместе с уведомлениями по месту жительства, а ответственные водители, соблюдавшие режим, получали поощрения. А как мы знаем, превышение скорости очень часто заканчивается авариями, иногда с печальным исходом», — отметил автор предложения.

Сухарев подчеркнул, что считает целесообразным «провести аналогичный шведскому эксперимент в Москве», а случае его успешной реализации «разработать план по созданию полномасштабной конкурсной системы по всей» России.

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