СМИ: В России могут ввести переэкзаменовку для водителей

В России могут ввести переэкзаменовку для водителей, срок действия удостоверений которых подошёл к концу, сообщают «Известия».

Предложение сдавать экзамен на знание ПДД при замене документа есть в резолюции III Конгресса автошкол, направленной в ГИБДД. Замглавы ведомства Владимир Кузин подтвердил, что они получили эту и другие инициативы.

«Мы работаем с этим документом. В обращениях есть и толковые предложения. Поэтому, естественно, мы рассмотрим их в установленном порядке. После этого предложения будут приняты или отклонены», — заявил Кузин.

В резолюции отмечается, что водителям, которым в настоящее время нужно менять права, получали их тогда, когда контроль за автошколами и качеством обучения будущих водителей был не столь строгим, как теперь. Поэтому при обмене прав следует проводить проверку на знание актуальных правил дорожного движения, рассказал председатель Союза автошкол Александр Ачкасов.

По его словам, речь идёт лишь о теоретической части экзамена.

Кроме того, автошколы предлагают ужесточить контроль за медицинскими справками, подтверждающими, что здоровье водителя позволяет сесть за руль.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Тен прокомментировал в беседе с НСН инициативу Министерства транспорта России о направлении штрафов за нарушения правил дорожного движения в дорожные фонды регионов.