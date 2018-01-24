В Госдуме прокомментировали идею о переэкзаменовке водителей при замене прав

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Депутат Госдумы Олег Нилов в беседе с НСН прокомментировал идею Союза автошкол о повторном экзамене на знание ПДД для водителей при каждой замене прав.

«Благое вроде бы намерение, но лукавое. Я думаю, они это делают, чтобы заработать денег. Вот где причина их активности», — заявил Нилов.

По его словам, главный вопрос заключается в том, бесплатной ли будет такая услуга.

«Почему бы тогда не попросить граждан пересдавать экзамены ЕГЭ? Где конец этого безобразия? Не нужно изобретать 401 способ отъёма денег по Остапу Бендеру», — добавил депутат.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести переэкзаменовку для водителей, срок действия удостоверений которых подошёл к концу.

Вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский прокомментировал RT данную инициативу. 

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