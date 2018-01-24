В Госдуме прокомментировали идею о переэкзаменовке водителей при замене прав
«Благое вроде бы намерение, но лукавое. Я думаю, они это делают, чтобы заработать денег. Вот где причина их активности», — заявил Нилов.
По его словам, главный вопрос заключается в том, бесплатной ли будет такая услуга.
«Почему бы тогда не попросить граждан пересдавать экзамены ЕГЭ? Где конец этого безобразия? Не нужно изобретать 401 способ отъёма денег по Остапу Бендеру», — добавил депутат.
Ранее сообщалось, что в России могут ввести переэкзаменовку для водителей, срок действия удостоверений которых подошёл к концу.
Вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский прокомментировал RT данную инициативу.