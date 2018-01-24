В Движении автомобилистов России раскритиковали идею о переэкзаменовке при замене прав

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Анастасия Румянцева
Вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский прокомментировал RT предложение Союза автошкол ввести переэкзаменовку водителей при каждой замене прав.

«Я критически отношусь к этой инициативе. Санкции против водителей только усиливаются. Появилась санкция — в случае лишения права управления водительское удостоверение выдаётся после переэкзаменовки. А сейчас хотят ввести переэкзаменовку не для нарушителя, а для того, у кого формально закончился срок прав. При утере военного билета нет переэкзаменовки? Инженер, получивший диплом вуза, не сдаёт потом снова экзамен? Я думаю, что это способ заработка. Это взяткоёмкий документ, очевидно. Я считаю, что автомобильное сообщество критически отнесётся к такому предложению», — отметил Ольшанский.

Ранее газета «Известия» сообщила, что в России могут ввести переэкзаменовку для водителей, срок действия удостоверений которых подошёл к концу.

Замглавы ГИБДД Владимир Кузин подтвердил, что в ведомстве получили это и другие предложения и рассмотрят их в установленном порядке.

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