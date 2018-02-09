СК возбудил дело по факту гибели двоих детей после пожара в Иркутской области

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Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти двоих детей после пожара в посёлке Оса в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Сообщается, что пожар в частном жилом доме произошел 7 февраля. Прибывшие к месту ЧП сотрудники МЧС вынесли двоих мальчиков из горящего дома. 

«С признаками отравления угарным газом дети были экстренно госпитализированы. Оба брата, не приходя в сознание, вчера скончались в больнице», — сообщили в СК. 

По предварительным данным, дети оставили на диване включённый в сеть кипятильник, это привело к пожару. 

Дело возбуждено по ч.3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело по факту гибели двух женщин при пожаре на востоке Москвы.

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