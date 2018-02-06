СК возбудил дело по факту гибели двух женщин при пожаре на востоке Москвы
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Убийство двух и более лиц» и «Покушение на убийство двух и более лиц», — приводит сообщение РИА Новости.
По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлии Ивановой, в поджоге подозревается бывший муж одной из погибших женщин.
Мужчина был задержан, во время допроса он признал вину в полном объёме.
6 февраля в квартире дома на Новокосинской улице, в которой проживала семья из семи человек, произошёл пожар.
Ранее СК начал проверку по факту взрыва газа в ЖК в Подмосковье.
22 января издание «ВашГород.ру» передавало, что в конноспортивной школе «Коловрат» в Кемерове произошёл пожар.