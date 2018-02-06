СК возбудил дело по факту гибели двух женщин при пожаре на востоке Москвы

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Следователи возбудили уголовное дело по результатам доследственной проверки по факту пожара в квартире жилого дома на востоке Москвы, в результате которого погибли две женщины и пострадали трое детей. Об этом сообщает пресс-служба СК по столице.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Убийство двух и более лиц» и «Покушение на убийство двух и более лиц», — приводит сообщение РИА Новости.

По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлии Ивановой, в поджоге подозревается бывший муж одной из погибших женщин.

Мужчина был задержан, во время допроса он признал вину в полном объёме.

6 февраля в квартире дома на Новокосинской улице, в которой проживала семья из семи человек, произошёл пожар.

Ранее СК начал проверку по факту взрыва газа в ЖК в Подмосковье.

22 января издание «ВашГород.ру» передавало, что в конноспортивной школе «Коловрат» в Кемерове произошёл пожар.

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