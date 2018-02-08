Пожарные локализовали возгорание в гостиничном комплексе в Калининграде

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В МЧС заявили о локализации пожара в гостиничном комплексе «Три пескаря» в Калининграде.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Пожар локализован на площади 1,6 тыс. кв. м», — указывается в заявлении.

В тушении возгорания принимает участие группировка сил и средств в составе 50 человек и 15 единиц техники.

Ранее МЧС проинформировало о возгорании в гостиничном комплексе в Калининграде.

В конце декабря URA.RU сообщало, что при крупном пожаре в селе Красноселькуп Ямало-Ненецкого автономного округа погибли семь человек, в том числе трое детей.

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