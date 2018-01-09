Источник: два ребёнка и двое взрослых погибли при пожаре в Сергиевом Посаде

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Два ребёнка и двое взрослых погибли при пожаре в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Сергиевом Посаде, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Погибли четыре человека, в том числе двое детей», — сказал источник.

По словам представителя регионального главка МЧС, пожар на площади 20 квадратных метров был полностью потушен в 04:10. В настоящее время выясняются причины возгорания.

В конце декабря 2017 года URA.RU сообщало, что при крупном пожаре в селе Красноселькуп Ямало-Ненецкого автономного округа погибли семь человек, в том числе трое детей.

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