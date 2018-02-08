МЧС сообщило о возгорании в гостиничном комплексе в Калининграде
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«В Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в гостиничном комплексе «Три пескаря» на Балтийском шоссе в Калининграде. Площадь пожара — 800 кв. м. Объявлен повышенный ранг пожара 1 БИС», — указывается в заявлении.
По предварительным данным, пострадавших нет.
На месте происшествия работает оперативная группа МЧС.
18 января URA.RU передавало, что в одной из школ Челябинска произошёл пожар.