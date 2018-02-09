Источник: из общежития в Москве из-за пожара эвакуировали почти тысячу человек

На северо-востоке Москвы из здания общежития Московского политехнического университета эвакуировали почти тысячу человек в связи с небольшим возгоранием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

«Загорание произошло на площади 4 кв. м. в общежитии по адресу: улица Бориса Галушкина, дом 9. Из здания эвакуированы 960 человек», — сообщил источник. Он отметил, что в результате произошедшего никто не пострадал. По словам источника, в настоящее время возгорание потушено. Ранее сообщалось, что при пожаре в общежитии в Кемерове пострадали пять человек.