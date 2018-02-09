Источник: из общежития в Москве из-за пожара эвакуировали почти тысячу человек

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На северо-востоке Москвы из здания общежития Московского политехнического университета эвакуировали почти тысячу человек в связи с небольшим возгоранием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

«Загорание произошло на площади 4 кв. м. в общежитии по адресу: улица Бориса Галушкина, дом 9. Из здания эвакуированы 960 человек», — сообщил источник.

Он отметил, что в результате произошедшего никто не пострадал.

По словам источника, в настоящее время возгорание потушено.

Ранее сообщалось, что при пожаре в общежитии в Кемерове пострадали пять человек.

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