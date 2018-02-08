При пожаре в общежитии в Кемерове пострадали пять человек
Инцидент произошёл 7 февраля на бульваре Строителей.
По имеющимся данным, спасатели вывели по задымлённым коридорам девятерых жильцов в специальных устройствах, ещё 15 вышли самостоятельно.
Большинство отказались от госпитализации. Пятеро доставлены в областную клиническую больницу скорой помощи имени Подгорбунского. К настоящему времени всех уже выписали.
Причины пожара устанавливаются.
Ранее URA.RU сообщало, что при пожаре в Пермском крае погибли двое детей.