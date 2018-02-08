При пожаре в общежитии в Кемерове пострадали пять человек

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При пожаре в девятиэтажном общежитии в Кемерове были эвакуированы более 20 человек, сообщают «Известия» со ссылкой на областное ГУ МЧС.

Инцидент произошёл 7 февраля на бульваре Строителей.

По имеющимся данным, спасатели вывели по задымлённым коридорам девятерых жильцов в специальных устройствах, ещё 15 вышли самостоятельно.

Большинство отказались от госпитализации. Пятеро доставлены в областную клиническую больницу скорой помощи имени Подгорбунского. К настоящему времени всех уже выписали.

Причины пожара устанавливаются.

Ранее URA.RU сообщало, что при пожаре в Пермском крае погибли двое детей.

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