Из больницы Екатеринбурга эвакуировали около 500 человек из-за звонка о минировании

В Екатеринбурге из Центральной городской клинической больницы эвакуировали около 500 человек из-за звонка о минировании.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации города.

«Поступил звонок о минировании. Были эвакуированы персонал и все, кто находился в учреждении. Порядка 500 человек», — сказали в администрации.

Отмечается, что после проверки больница возобновила работу в штатном режиме.

В ноябре 2017 года URA.RU передавало, что в Перми возбудили несколько уголовных дел после того, как в ряд ТЦ поступила информация о заложенных взрывных устройствах.