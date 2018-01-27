Источник: в полицию поступили сообщения об угрозе минирования двух вокзалов в Москве
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомлённый источник.
«Поступили анонимные сообщения об угрозах взрыва на Киевском и Курском вокзалах», — заявил собеседник.
При этом РИА Новости пишет, что более 100 человек уже были эвакуированы с Киевского вокзала в Москве из-за звонка о бомбе.
«Из одного зала вокзала после анонимного звонка с угрозой взрыва перевели в другой зал более 100 человек», — сказал собеседник агентства.
На месте предполагаемого минирования работает кинолог с собакой.
В ноябре 2017 года URA.RU передавало, что в Перми возбудили несколько уголовных дел после того, как в ряд ТЦ поступила информация о заложенных взрывных устройствах.