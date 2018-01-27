Источник: в полицию поступили сообщения об угрозе минирования двух вокзалов в Москве

Полиция и экстренные службы проверяют информацию о минировании Курского и Киевского железнодорожных вокзалов в Москве после анонимного сообщения об угрозе взрывов.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомлённый источник.

«Поступили анонимные сообщения об угрозах взрыва на Киевском и Курском вокзалах», — заявил собеседник.

При этом РИА Новости пишет, что более 100 человек уже были эвакуированы с Киевского вокзала в Москве из-за звонка о бомбе.

«Из одного зала вокзала после анонимного звонка с угрозой взрыва перевели в другой зал более 100 человек», — сказал собеседник агентства.

На месте предполагаемого минирования работает кинолог с собакой.

В ноябре 2017 года URA.RU передавало, что в Перми возбудили несколько уголовных дел после того, как в ряд ТЦ поступила информация о заложенных взрывных устройствах.