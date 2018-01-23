Источник: в Москве проходит эвакуация в штаб-квартире «Яндекса»
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в интернет-компании.
«В компанию поступил звонок о минировании. Сотрудники эвакуированы и отправлены домой. Информация передана в правоохранительные органы», — сказал источник.
Кроме того, звонок также поступил в бизнес-центр в Екатеринбурге, где находится офис «Яндекса».
В ноябре 2017 года URA.RU передавало, что в Перми возбудили несколько уголовных дел после того, как в ряд ТЦ поступила информация о заложенных взрывных устройствах.