Источник: в Москве проходит эвакуация в штаб-квартире «Яндекса»

В Москве эвакуируют сотрудников штаб-квартиры «Яндекса» после поступившего звонка о минировании.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в интернет-компании.

«В компанию поступил звонок о минировании. Сотрудники эвакуированы и отправлены домой. Информация передана в правоохранительные органы», — сказал источник.

Кроме того, звонок также поступил в бизнес-центр в Екатеринбурге, где находится офис «Яндекса».

В ноябре 2017 года URA.RU передавало, что в Перми возбудили несколько уголовных дел после того, как в ряд ТЦ поступила информация о заложенных взрывных устройствах.