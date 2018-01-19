Полиция проверяет сообщения о минировании школы в Перми
«В полицию поступило сообщение о минировании учебного заведения в Кировском районе города Перми», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что в настоящее время проводятся «необходимые проверочные мероприятия».
Ранее сообщалось, что в Казани эвакуировали посетителей и сотрудников ТЦ из-за звонка о минировании.
В ноябре 2017 года URA.RU передавало, что в Перми возбудили несколько уголовных дел после того, как в ряд ТЦ поступила информация о заложенных взрывных устройствах.