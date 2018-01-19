Полиция проверяет сообщения о минировании школы в Перми

Полиция проверяет сообщения о минировании пермской школы. Об этом заявили в пресс-службе МВД России по региону.

«В полицию поступило сообщение о минировании учебного заведения в Кировском районе города Перми», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что в настоящее время проводятся «необходимые проверочные мероприятия».

Ранее сообщалось, что в Казани эвакуировали посетителей и сотрудников ТЦ из-за звонка о минировании.

В ноябре 2017 года URA.RU передавало, что в Перми возбудили несколько уголовных дел после того, как в ряд ТЦ поступила информация о заложенных взрывных устройствах.