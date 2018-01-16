В Казани около 600 человек эвакуировали из ТЦ из-за звонка о минировании

В Казани эвакуировали посетителей и сотрудников торгово-офисного центра из-за звонка о минировании.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МВД Татарстана.

«В 11 часов дня 16 января на единый номер экстренных служб 112 позвонил неизвестный и сообщил, что один из торгово-офисных центров на улице Спартаковской в Казани заминирован», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции оцепили место происшествия. Из здания были эвакуированы около 600 человек.

В настоящее время выясняется личность звонившего.

В ноябре URA.RU сообщало, что в Перми возбудили несколько уголовных дел после того, как в ряд ТЦ поступила информация о заложенных взрывных устройствах.