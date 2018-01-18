В Краснодаре более тысячи человек эвакуировали из школы

В Краснодаре эвакуировали из здания школы более тысячи учеников и сотрудников, предположительно, из-за распыления газового баллончика.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД.

Учительница и ученики шестого класса стали без причины кашлять, появилось першение в горле. Администрация школы приняла решение вызвать экстренные службы и вывести всех детей и персонал на улицу.

«По предварительной версии, возможно, имел место факт распыления газового баллончика, однако и присутствовавшие в кабинете дети отрицают данный факт, и первичный осмотр их вещей также не выявил наличия баллончиков», — говорится в сообщении ведомства.

По уточнённым данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В ноябре URA.RU сообщало, что в Перми возбудили несколько уголовных дел после того, как в ряд торговых центров поступила информация о взрывных устройствах и была проведена массовая эвакуация.