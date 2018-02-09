Российская авиация за неделю 11 раз поднималась на перехват самолётов у границ
По данным инфографики, опубликованной изданием, разведку у российских границ за указанный период вели 20 летательных аппаратов.
На Западном стратегическом направлении были замечены 10 летательных аппаратов, на Юго-Западном — шесть, на Арктическом — четыре.
Сообщается, что нарушений воздушного пространства России не допущено.
2 февраля сообщалось, что авиация ВКС России шесть раз за неделю поднималась на перехват самолётов у границ.