Авиация ВКС России шесть раз за неделю поднималась на перехват самолётов у границ

Самолёты ВКС России шесть раз за минувшую неделю поднимались для перехвата иностранных самолётов у российских границ. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в газете Минобороны России «Красная звезда».

Отмечается, что воздушную разведку вдоль российских границ вели 16 летательных аппаратов других стран. В материале подчёркивается, что нарушений воздушного пространства России допущено не было. 30 января в российском оборонном ведомстве сообщили, что Су-27 перехватил над Чёрным морем самолёт ВМС США.