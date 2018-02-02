Авиация ВКС России шесть раз за неделю поднималась на перехват самолётов у границ
Самолёты ВКС России шесть раз за минувшую неделю поднимались для перехвата иностранных самолётов у российских границ. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в газете Минобороны России «Красная звезда».
Отмечается, что воздушную разведку вдоль российских границ вели 16 летательных аппаратов других стран.
В материале подчёркивается, что нарушений воздушного пространства России допущено не было.
30 января в российском оборонном ведомстве сообщили, что Су-27 перехватил над Чёрным морем самолёт ВМС США.
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