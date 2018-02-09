В Удмуртии родители школьников напишут ЕГЭ
В Удмуртской Республике родители школьников напишут ЕГЭ, сообщает интернет-издание «Сусанин».
Как рассказали в пресс-службе Минобразования региона, всероссийская акция будет проходить с 20 по 27 февраля.
В 2017 году в ней приняли участие более 3 тыс. взрослых из 50 регионов.
В Ижевске «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» состоится 21 февраля.
Ранее сообщалось, что Владивосток избран столицей «Тотального диктанта» 2018 года.
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