Владивосток избран столицей «Тотального диктанта» 2018 года

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Владивосток стал столицей «Тотального диктанта» 2018 года, об этом сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

«В субботу, 27 января, в Новосибирске состоялся финал конкурса за звание столицы международной акции «Тотальный диктант». Владивосток одержал победу и стал главным городом проекта в 2018 году», — говорится в сообщении администрации.

Губернатор Приморья Андрей Тарасенко поздравил жителей с победой и отметил, что благодаря активности приморцев об успехах жителей края знает вся страна.

Ранее стали известны города, которые претендуют на звание столицы «Тотального диктанта».

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