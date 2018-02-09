Шпаргалка из первых рук: автор Тотального диктанта — 2018 рассказала об акции и дала подсказку участникам

14 апреля в России и ряде других стран мира пройдёт акция «Тотальный диктант», в ходе которой все желающие смогут проверить свою грамотность. В этом году в качестве текста для диктанта организаторы используют отрывок из ещё не вышедшей книги писательницы Гузель Яхиной. В интервью RT Яхина рассказала о своей книге и дала подсказку тем, кто собирается принять участие в акции.

Вот уже 15 лет люди по всему миру добровольно садятся за парты, чтобы написать Тотальный диктант по русскому языку. Акция, которая была задумана как студенческий флешмоб гуманитарного факультета Новосибирского университета, превратилась в событие почти мирового масштаба. В предыдущие годы авторами текстов были Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие. В этом году его подготовила писательница Гузель Яхина.

Это три фрагмента, которые войдут в новый, ещё не опубликованный роман «Дети мои», посвящённый судьбе поволжских немцев.

— Роман охватывает период с 1916 по 1941 годы. Это был совершенно особый мир в Поволжье, созданный людьми, которые приехали туда в последней трети XVIII века по приглашающему манифесту Екатерины Второй и остались там жить. Привезли с собой свой язык, свою культуру и жили таким островком, почти не соприкасаясь с народами, жившими вокруг. Они пронесли и сохранили это практически до 1941 года.

В ответе на вопрос для немецкой редакции о сюжете нового романа Гузель с лёгкостью переходит на немецкий язык.

Гузель Яхина рассказала о своей новой книге

— Сначала я хотела рассказать о трагической странице судьбы поволжских немцев — о депортации, но потом, когда я погрузилась в тему и изучила достаточно материалов, я открыла для себя то, как ярок и прекрасен был мир поволжских немцев. И я изменила своё намерение и перенесла действие романа в додепортационный период. Главный герой романа Якоб Бах пишет календарь истории немецкой автономии на Волге. И этот календарь одновременно становится календарём больших политических событий в Советском Союзе.

Немцы были депортированы из Поволжья в 1941 году, а с началом перестройки и вовсе покинули территорию бывшего СССР — вернулись в Германию. Но до этих событий действие романа не доходит. Автор произведения сожалеет, что вместе с народом была утеряна не только культура, но ещё и самобытная литература поволжских немцев.

— Если говорить о философии романа, то для меня он о мифологичности нашего сознания, его архетипичности, о том, что культура, в которой мы вырастаем, становится очками, через которые мы смотрим на мир.

Главный герой Якоб Иванович Бах наблюдает за ранней историей Советского Союза: коллективизацией, раскулачиванием, формированием колхозов, за пионерами и комсомольцами, но видит в всём этом немецкую сказку.

В романе много сказочных элементов, но много и этнографического. Есть и политический контекст. Четыре главы посвящены Иосифу Сталину, его взаимоотношениям с советскими немцами, которые были заложниками больших политических процессов, отношений между Советским Союзом и Германией.

Роман появится на книжных полках в мае, уже после Тотального диктанта, который в этом году пройдёт 14 апреля. Подробная информация о тексте держится организаторами акции в строжайшем секрете. Лишь за 10 дней перед диктантом в социальных сетях начнут появляться сложные слова — по 3 сложных слова на каждую часть текста. Но теперь, зная тему, ничто не мешает пытливым фанатам акции досконально изучить фольклор, быт, обычаи и традиции народа, больше полутора веков заселявшего национальную автономию поволжских немцев, навсегда исчезнувшую с карты РСФСР 28 августа 1941 года.

Гузель Яхина на ярмарке в Швейцарии с переводчицей «Зулейхи» на французский язык

Известность Гузель Яхиной принёс роман «Зулейха открывает глаза», который вышел в прошлом году. Книга была удостоена премий «Большая книга» и «Ясная Поляна» и сразу понравилась читателям. Действие в этом произведении разворачивается примерно в том же историческом периоде — первой половине прошлого века — в СССР. Главная героиня — раскулаченная татарка Зулейха.

Гузель два года вынашивала замысел этого произведения, но выстроить сюжет никак не удавалось. Она даже пошла учиться сценарному мастерству, и сначала «Зулейха» появилась как сценарий фильма, написанный по всем законам кинематографа, и лишь затем развернулась в полноценный роман.

— Мне хотелось не просто рассказать историю татарки, раскулаченной в 1930 году, а историю женщины, которая несчастлива в браке, женщины, которая полюбила врага, женщины, которая сохранила своего пятого ребёнка и жертвует всем ради этого ребёнка. Также хотелось выстроить роман в двух измерениях. С одной стороны, чтобы это был национальный роман. По крайней мере начало там всё такое очень густо национальное, с фольклорными элементами, с татарской лексикой. А с другой стороны, сделать его наднациональным. И чем ближе к концу произведения, тем больше уходит национальное, и остаётся просто человеческое, остаются просто люди.

«Зулейха» оказалась очень востребована за рубежом, и были подписаны договоры о переводе романа на 29 языков. Большая часть переводов уже выпущена, в том числе на фарси, японском и китайском.

Гузель Яхина родилась в Казани, закончила Казанский университет. В её доме говорили только по-татарски, и потому русским она стала овладевать только после трёх лет: сначала в детском саду, затем в школе. И хотя татарский язык для Гузель родной, она считает, что владеет лишь городской и деревенской его версиями. А если говорить о литературном слоге, то русским она теперь владеет гораздо лучше. О приглашении стать автором Тотального диктанта в этом году Гузель вспоминает с нескрываемым удовольствием.

Гузель Яхина о Тотальном диктанте

— Это было весной прошлого года. Я ночью увидела сообщение от Ольги Ребковец, директора проекта «Тотальный диктант», и ответила мгновенно, что я согласна, потому что для меня это, конечно, большая радость. Дух захватывает от того, что акция охватывает 200 тысяч человек. И ответственность, несомненно.

За 15 лет своего существования проект «Тотальный диктант» стал настолько популярен, что в этом году даже решили выбрать столицу проведения акции. По итогам голосования победил Владивосток, который на последнем этапе обошёл Иркутск, Красноярск, Таллин и Тюмень.

Сама Гузель будет диктовать свой текст в атриуме Дальневосточного федерального университета. Причём Гузель беспокоится, что виды, которые открываются из этой аудитории, будут её сильно отвлекать. А всё дело в том, что в этой аудитории одна стена стеклянная, с видом на Тихий океан. Успокоило Гузель только то, что сама она будет сидеть к океану спиной, а отвлекаться будут те, кто пришёл писать диктант.

Гузель дала подсказку, на какое правило надо обратить внимание, чтобы избежать в тексте диктанта некоторых существенных пунктуационных ошибок.

Гузель дала подсказку, на какое правило надо обратить внимание, чтобы избежать в диктанте некоторых ошибок

— Когда мы прорабатывали уже готовые тексты с членами экспертного совета, встал вопрос: бить ли большое многосоставное предложение на несколько более коротких, упрощая задачу тем, кто будет писать, или оставить предложение длинным и разбить его на части при помощи точки с запятой, как это и было сделано у меня изначально. Один из членов экспертного совета сказал: «Давайте мы оставим точку с запятой, потому что это знак, который уходит из обращения, и его нужно продвигать».