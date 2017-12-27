Названы пять городов — претендентов на звание столицы «Тотального диктанта» 2018 года

Стали известны города, которые претендуют на звание столицы «Тотального диктанта» 2018 года.

Об этом сообщается на официальном сайте проекта.

По итогам голосования в список вошли Таллин, Тюмень, Владивосток, Иркутск, Красноярск.

Победитель будет объявлен 27 января 2018 года на конференции «Тотального диктанта» в Новосибирске.

Ранее стало известно, что автором текста «Тотального диктанта» 2018 года стала писатель Гузель Яхина.