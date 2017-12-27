Названы пять городов — претендентов на звание столицы «Тотального диктанта» 2018 года
Стали известны города, которые претендуют на звание столицы «Тотального диктанта» 2018 года.
Об этом сообщается на официальном сайте проекта.
По итогам голосования в список вошли Таллин, Тюмень, Владивосток, Иркутск, Красноярск.
Победитель будет объявлен 27 января 2018 года на конференции «Тотального диктанта» в Новосибирске.
Ранее стало известно, что автором текста «Тотального диктанта» 2018 года стала писатель Гузель Яхина.
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