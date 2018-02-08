Посол России в Эстонии рассказал о существующей в стране «русофобии»

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Посол России в Эстонии Александр Петров в интервью ТАСС рассказал о «русофобии», существующей в стране.

Дипломат отметил, что риторика эстонских властей, в частности, заключается в распространении информации о «мнимых угрозах с Востока».

«В этом же ряду постоянный поиск пятой колонны и вражеских агентов. Достаточно почитать ежегодники полиции безопасности КАПО — львиная доля этих опусов, как правило, посвящена «подрывной деятельности» «российских шпионов», — заявил он.

При этом Петров уточнил, что в данное число входят все те граждане, которые борются против дискриминации, в частности, русскоязычного населения.

«К (их. — RT) числу относят любого, кто борется против дискриминации так называемых неграждан, отстаивает право получать образование на русском языке, осуждает попытки глорификации нацистских коллаборантов», — заключил он.

Дипломат также рассказал о нападках на представителей российских СМИ — их высылают из страны, отказывают им в аккредитации на пресс-конференции, закрывают их банковские счета.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что в сегодняшних международных отношениях уровень «заряженности на русофобию» беспрецедентен по сравнению с периодом холодной войны между СССР и США.

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