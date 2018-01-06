В Госдуме прокомментировали планы по частичному сносу советского мемориала в Таллине

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин назвал планы по частичному сносу советского мемориала на холме Маарьямяэ в Таллине проявлением комплексов и фобий правящей элиты Эстонии.

«За 25 лет независимости эстонская политическая элита закоснела не только в антисоветизме, но и в русофобии. И что касается памятников, это то, на чём они вымещают свои комплексы и фобии», — цитирует его РИА Новости.

Ранее министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что расположенный в Таллине советский мемориал Маарьямяэ может быть частично снесён из-за угрозы разрушения. 

Мемориальный комплекс Маарьямяэ представляет собой несколько памятников, центральным объектом является обелиск высотой 35 метров.

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