Власти Эстонии допустили частичный снос советского мемориала в Таллине

Расположенный в Таллине советский мемориал Маарьямяэ может быть частично снесён из-за угрозы разрушения. Об этом в интервью радио Vikerraadio заявил министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу.

«Если придут к мнению, что правомочно убрать элементы советского времени, то надо это обдумать. Вопрос в том, чтобы мемориал не был опасным, и, если необходимо, придётся что-то забетонировать или снести», — цитирует ТАСС министра.

По его словам, стоимость работ по реставрации мемориала, которые могут сделать комплекс безопасным и предотвратить угрозу обрушения, может достичь €1 млн.

Рейнсалу также отметил, что мемориал и художественные объекты, которые расположены вокруг него, не внесены в регистр памятников.

«Для меня в них нет святыни», — заключил он.

Мемориальный комплекс Маарьямяэ представляет собой несколько памятников, центральным объектом является обелиск высотой 35 м.

Он был был установлен в честь Ледового похода, когда в 1918 году морякам Балтийского флота удалось переправить суда с ценным грузом через Финляндию в российский Кронштадт из оккупированной кайзеровской Германией Эстонии.

Ранее стало известно, что в польском городе Кальвария-Зебжидовска демонтировали советский памятник.