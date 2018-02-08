МВД: рабочим из КНДР разрешили находиться в России не более года

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Заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел России Валентина Казакова заявила о том, что рабочим из КНДР разрешили находиться в России не более одного года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы сократили до года срок их (северокорейских рабочих. — RT) пребывания здесь. Если заканчивается виза, они выезжают, депортации как таковой не происходит, депортация — это ограничение срока пребывания», — рассказала она.

При этом Казакова уточнила, что российская сторона выполняет требования, закреплённые резолюцией Совета Безопасности ООН.

«В данном случае граждане ни в чём не провинились, происходит просто выполнение резолюции (СБ ООН. — RT)», — заключила она.

Ранее посол России в Северной Корее Александр Мацегор заявил, что власти некоторых российских регионов начали высылать рабочих из КНДР, что предусмотрено резолюцией СБ ООН.

По его словам, всего в России трудились около 35 тыс. северокорейских граждан, в основном в строительстве, сельском хозяйстве и рыбной промышленности.

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