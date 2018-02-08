МВД: рабочим из КНДР разрешили находиться в России не более года
«Мы сократили до года срок их (северокорейских рабочих. — RT) пребывания здесь. Если заканчивается виза, они выезжают, депортации как таковой не происходит, депортация — это ограничение срока пребывания», — рассказала она.
При этом Казакова уточнила, что российская сторона выполняет требования, закреплённые резолюцией Совета Безопасности ООН.
«В данном случае граждане ни в чём не провинились, происходит просто выполнение резолюции (СБ ООН. — RT)», — заключила она.
Ранее посол России в Северной Корее Александр Мацегор заявил, что власти некоторых российских регионов начали высылать рабочих из КНДР, что предусмотрено резолюцией СБ ООН.
По его словам, всего в России трудились около 35 тыс. северокорейских граждан, в основном в строительстве, сельском хозяйстве и рыбной промышленности.