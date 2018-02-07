Россия начала высылать северокорейских рабочих в КНДР в соответствии с резолюцией СБ ООН
«Запрет на рабочих из КНДР будет ударом по российской экономике, но мы решения СБ ООН выполняем неукоснительно. Многие губернаторы уже начали высылать», — цитирует Мацегору РИА Новости.
По словам дипломата, ежегодно гражданам КНДР выдается 12—15 тыс. российских виз, 90% из которых — краткосрочные рабочие визы.
Он подчеркнул, что всего в России трудились около 35 тыс. северокорейских граждан, в основном в строительстве, сельском хозяйстве и рыбной промышленности.
Ранее в российском МИД прокомментировали слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о неприменении Россией санкций против КНДР.