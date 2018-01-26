Источник сообщил об избиении четырёх граждан КНДР в центре Москвы

Короткая ссылка
Во время драки со стрельбой в хостеле в центре Москвы ранения получили четыре гражданина КНДР.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, полицейские прибыли ночью 25 января в хостел в Мукомольном проезде после звонка о драке. Они выяснили, что несколько человек избили четырёх граждан КНДР, в одного из них стреляли из пистолета. Трое северокорейцев были госпитализированы.

«Двое — с черепно-мозговой травмой, один из них — в состоянии алкогольного опьянения с огнестрельным непроникающим ранением груди», — сообщил источник.

После оказания медицинской помощи граждан КНДР отпустили.

Причина драки не уточняется. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, ведётся розыск подозреваемых.

Ранее Nation News сообщал, что в Ленинградской области завели уголовное дело из-за драки двух пациентов в больнице.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru