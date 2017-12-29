Все заявки граждан КНДР на работу в Приморском крае в 2018 году отклонены

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Министерство труда и социальной защиты (Минтруд) России отклонило все заявки от работодателей Приморья для привлечения более девяти тысяч граждан Северной Кореи на работу в крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную администрацию.

«Администрацией Приморского края по результатам рассмотрения заявок работодателей на 2018 год было согласовано привлечение более девяти тысяч иностранных граждан из КНДР...», — сообщили в пресс-службе краевой администрации.

При этом уточняется, что Минтруд России отклонил все заявки в полном объёме.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН ввёл новые санкции в отношении Северной Кореи.

Политолог Ирина Ланцова в ходе беседы с НСН отметила необходимость решения проблемы Северной Кореи с помощью диалога.

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