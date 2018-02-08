В Перми шесть детей госпитализированы после распыления неизвестного вещества в школе
«Пока выясняется, что именно она (школьница. — RT) распылила, на месте работают специалисты и руководство департамента образования администрации Перми. Шесть учеников пожаловались на плохое самочувствие, была вызвана скорая помощь», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.
По данным регионального Минздрава, учебный процесс в школе не остановили.
«По предварительным данным, инцидент произошёл из-за того, что одна из учениц принесла в школу сильно пахнущие духи и разбрызгала их в классе», — цитирует kp.ru представителя ведомства.
Ранее сообщалось, что в подмосковной Электростали девять воспитанников школы-интерната госпитализировали после жалоб на ухудшение самочувствия.