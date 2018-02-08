В Перми шесть детей госпитализированы после распыления неизвестного вещества в школе

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Не менее шести детей пострадали в результате того, что ученица одной из школ Перми распылила неизвестное вещество в здании учебного заведения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Пока выясняется, что именно она (школьница. — RT) распылила, на месте работают специалисты и руководство департамента образования администрации Перми. Шесть учеников пожаловались на плохое самочувствие, была вызвана скорая помощь», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

По данным регионального Минздрава, учебный процесс в школе не остановили.

«По предварительным данным, инцидент произошёл из-за того, что одна из учениц принесла в школу сильно пахнущие духи и разбрызгала их в классе», — цитирует kp.ru представителя ведомства.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Электростали девять воспитанников школы-интерната госпитализировали после жалоб на ухудшение самочувствия.

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