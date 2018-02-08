Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью российского лётчика Филипова в Сирии

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с гибелью российского лётчика Романа Филипова в Сирии. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью российского лётчика Филипова в Сирии
  • Reuters

«Турецкий лидер выразил президенту России соболезнования в связи с гибелью 3 февраля в результате атаки боевиков в зоне деэскалации «Идлиб» российского военного лётчика Романа Филипова, пилотировавшего самолёт Су-25», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Путин и Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии.

Российский штурмовик Су-25 был сбит 3 февраля. Пилот успел катапультироваться. Он погиб, сражаясь с окружившими его террористами.

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