Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью российского лётчика Филипова в Сирии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с гибелью российского лётчика Романа Филипова в Сирии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Reuters

«Турецкий лидер выразил президенту России соболезнования в связи с гибелью 3 февраля в результате атаки боевиков в зоне деэскалации «Идлиб» российского военного лётчика Романа Филипова, пилотировавшего самолёт Су-25», — говорится в сообщении. Ранее стало известно, что Путин и Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии. Российский штурмовик Су-25 был сбит 3 февраля. Пилот успел катапультироваться. Он погиб, сражаясь с окружившими его террористами.