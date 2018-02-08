Путин и Эрдоган обсудили важность соблюдения астанинских договорённостей по Сирии

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии.

«Акцентирована важность чёткого и неукоснительного соблюдения астанинских договорённостей о создании зон деэскалации в Сирии», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, стороны выразили приверженность политико-дипломатическому урегулированию, а также заявили о значимости совместной работы России, Турции и Ирана на сирийском направлении.

Главы государств также договорились усилить координацию военных и спецслужб против боевиков.

Ранее Путин и глава Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудили итоги Конгресса сирийского нацдиалога.