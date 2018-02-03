Путин и Назарбаев обсудили итоги Конгресса сирийского нацдиалога

Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Нурсултан Назарбаев провели телефонный разговор, в ходе которого отметили значимость реализации решений, принятых во время Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

«Подчёркнуто, что реализация принятых в ходе Конгресса решений станет весомым вкладом в достижение политического урегулирования в Сирии под эгидой ООН. В этом контексте отмечена востребованность продолжения работы в астанинском формате», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Там отметили, что также был затронут ряд актуальных вопросов дальнейшего наращивания двустороннего сотрудничества, в том числе и в сфере современных технологий.

«Дана высокая оценка результатам форума «Цифровая повестка дня в эпоху глобализации», прошедшего в Алма-Ате 2 февраля 2018 года», — говорится в сообщении.

Ранее Владимир Путин обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом итоги Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи.