На северо-западе Москвы произошло ДТП с участием автобуса и маршрутки

В результате столкновения автобуса и маршрутного такси в районе Южное Тушино на северо-западе Москвы пострадала женщина. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Москве.