На северо-западе Москвы произошло ДТП с участием автобуса и маршрутки

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В результате столкновения автобуса и маршрутного такси в районе Южное Тушино на северо-западе Москвы пострадала женщина. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Москве.

ДТП произошло на бульваре Яна Райниса.

«В результате пострадала пассажирка маршрутки, у неё ушибы», — цитирует пресс-службу ГИБДД Агентство городских новостей «Москва»

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье при столкновении автовоза и маршрутки пострадали два человека. 

По сообщению интернет-портала Юга.ру», микроавтобус и грузовик столкнулись в Новороссийске.

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