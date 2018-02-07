На северо-западе Москвы произошло ДТП с участием автобуса и маршрутки
ДТП произошло на бульваре Яна Райниса.
«В результате пострадала пассажирка маршрутки, у неё ушибы», — цитирует пресс-службу ГИБДД Агентство городских новостей «Москва».
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье при столкновении автовоза и маршрутки пострадали два человека.
По сообщению интернет-портала Юга.ру», микроавтобус и грузовик столкнулись в Новороссийске.